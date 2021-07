Banco demite funcionária que participou do concurso Miss Bumbum

Suzana Simonet, terceira colocada no Miss Bumbum Brasil 2021, revelou que foi demitida pelo banco Itaú após ser anunciada no concurso na semana passada. A participante diz que perdeu o emprego sem nenhuma explicação. “Antes de entrar no concurso, perguntei ao meu chefe se teria problema participar e ele disse que por ele não. Mas três dias após retornar ao trabalho e ser anunciada no Miss Bumbum Brasil fui demitida. Não houve justificativa plausível para o meu desligamento, pois sempre atingi metas”, explicou Suzana.

Após ter seu desabafo publicado na imprensa, internautas têm cobrado a instituição bancária para um posicionamento. Um seguidor da página do concurso no Instagram comentou em um post que vai deixar de ser cliente do banco em apoio à participante do Miss Bumbum. “Tenho aplicações lá, bem como alguns amigos, vou tirar tudo e colocar em outro banco”, protestou. “Que coisa feia hein @itau sempre pagando de inclusivo”, comentou outro cliente no Twitter.

