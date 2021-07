Band vai colocar Faustão para competir com JN e novelas da Globo, Record e SBT

A Band anunciou a chegada de Fausto Silva em sua programação a partir de janeiro do ano que vem, com dia e horário de exibição bem diferentes do que foi visto ao longo dos últimos trinta e dois anos de carreira do apresentador na Globo.

De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, do R7, o novo programa, ainda sem nome definido, será exibido nas noites de segunda a sexta, das 20h30 às 22h00, o mesmo horário do Jornal Nacional, da novela das 21h, da trama bíblica da Record, além claro, do folhetim infantil do SBT.

Em nota, a Band explicou que “toda a produção do programa será feita nos estúdios em São Paulo, que serão adequados e reformulados”. O maior dos estúdios, com 1.200 metros quadrados, será exclusivo de Fausto Silva.

Cris Gomes, José Armando Vannucci, Renato Moreira e Leonor Corrêa foram convocados para as primeiras reuniões de trabalho. A Band já fechou com alguns repórteres: Jaqueline Ciocci, Daiane de Paula e Júlia Gama, segunda colocada no Miss Universo.

Sobre o novo programa de Faustão na Band, alguns títulos que se tornaram famosos na carreira do veterano no plim plim não serão utilizados. O motivo? Os direitos passaram para as mãos do canal líder de audiência pelos próximos dez anos