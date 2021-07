Bandidos reagem a abordagem policial, e se dão mal

Numa ação rápida, um criminoso trocou tiros com a polícia, mesmo mancando enquanto corria de um PM numa viela. No fim do confronto, o bandido estava no chão e o militar baleado no braço. A cena foi registrada na região de Pedreira, zona Sul de São Paulo.

Pelas imagens, é possível ver que o PM estava com a arma abaixada e que só disparou após ser atingido pelo criminoso. Também se nota que, mesmo no chão, o homem segue apontando o revólver contra a autoridade.

A Polícia Militar foi acionada para conter a perturbação de sossego na região. Mas, quando a viatura se aproximava, os policiais desconfiaram de dois homens. Assim que deram voz de parada, os suspeitos começaram a atirar contra os veículos.

Os bandidos foram socorridos, mas não resistiram. O PM ferido no braço teve que passar por cirurgia e colocar pinos por conta da fratura. O outro, baleado no ombro, passa bem.