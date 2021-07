Belfort encara De La Hoya no dia 11 de setembro sob as regras do boxe profissional

Originalmente programada para acontecer no dia 19 de setembro, em Las Vegas (EUA), a superluta entre Vitor Belfort e Oscar De La Hoya, que será disputada sob as regras do boxe, tem nova data e local.

Nesta quarta-feira (21), Ryan Kavanaugh, CEO da ‘Triller’, confirmou à ‘ESPN’ americana que o evento promovido pela companhia e liderado pelas lendas acontecerá no dia 11 de setembro, em Los Angeles (EUA).

Outra importante mudança anunciada foi o caráter do confronto. Inicialmente acordado para ser disputado como uma luta de exibição, a peleja agora será realizada como um combate profissional e regulada pela Comissão Atlética da Califórnia.

O ginásio ‘Staples Center’ – casa dos times da NBA Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers – será o palco do evento promovido pela Triller. Além do duelo entre Belfort e De La Hoya, nenhuma outra luta foi anunciada até o momento para o card do show.