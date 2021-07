Fred já havia publicado um vídeo anunciando que Cris estava para nascer. No Instagram, o youtuber postou a família dançando ao lado de Bianca Andrade e disse: “Última dancinha da família com o barrigão”.

Bianca anunciou a gravidez com Fred no ano passado. O chá revelação do bebê foi realizado no Maracanã, o mais importante estádio de futebol da história do esporte no Brasil, no Rio de Janeiro.