Bittar parabeniza Ciro Nogueira na Casa Civil: “Um acerto grande do presidente”

Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (28), o senador da República pelo Acre Marcio Bittar (MDB) aparece ao lado do presidente nacional do Progressistas Ciro Nogueira, que assinou sua posse para assumir o cargo de ministro da Casa Civil nesta quarta-feira (28)

Bittar parabeniza o colega que foi eleito senador e deixou o cargo para assumir o cargo no governo federal. “Acho que foi um acerto grande do presidente da República lhe chamar para perto dele, o Ciro com sua maturidade, seu equilíbrio e sua sensatez vai ajudar a relação do Governo Bolsonaro com o Congresso e particularmente com o Senado da República”, ponderou Bittar.

Ciro e Bittar foram deputados estaduais na mesma época e se encontraram agora no senado. o senador pelo Acre se colocou a disposição do novo ministro que agradeceu o reconhecimento e . “Aqui [referindo-se a Bittar] é um dos grandes amigos é relator desde a época da Câmara dos Deputados, tendo um papel de muito trabalho de luta por este país em especial ajudando o presidente Bolsonaro e nós temos aqui na pessoa do nosso senador, meu querido amigo Marcio Bittar, um aliado fundamental para que a gente possa ter um país mais desenvolvido e justo para todos os brasileiros em especial o povo do Acre”, finalizou Nogueira enviado um abraço aos acreanos.

Novo ministro da Casa Civil

O então senador Ciro Nogueira teve seu nome anunciado como novo ministro pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 22.

Nogueira assinou nesta quarta-feira (28) o termo de posse como novo ministro da Casa Civil e já despacha no Palácio do Planalto. A posse, porém, só deve ocorrer na próxima terça-feira.

A sua suplente no Senado, é sua mãe, Eliane Nogueira, que tomou posse também nesta quarta. Ciro já convidou dois servidores do Congresso para trabalhar com ele.