Boca Rosa no Acre? Fred, ex-jogador do Palmeiras, anuncia vinda a Rio Branco com família; saiba tudo!

Ex-jogador do Palmeiras, Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, deve ser umas das atrações para o Dias do Pais da loja Adidas no Acre.

Em sua rede social, o Youtuber anunciou o lançamento da campanha e sua vinda ao Acre na companhia do seu pai, Dalso Nunes, para realizar uma ação da marca voltada para a data especial. Sem data definida, o marido da ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, deve movimentar a loja que fica localizada no Via Verde Shopping.

