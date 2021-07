Bocalom promete implantar em Rio Branco programa que disponibiliza serviços online

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou que Rio Branco deve modernizar a oferta de serviços para os rio-branquenses com a implantação de uma plataforma que unifica uma série de serviços que até o momento exige deslocamento para serem feitos apenas de forma presencial.

Acompanhado do secretário de Finanças e Gestão Administrativa e Tecnologia, Cid Ferreira, o gestor foi até a Paraíba onde se reuniu com o governador João Azevêdo. A conversa resultou na assinatura de um termo de protocolos celebrado entre a companhia de processamento dados da Paraíba (Codata) e a Prefeitura de Rio Branco.

Na Paraíba, o governo implantou o Governo Digital, um programa que facilita o acesso da população paraibana a mais de 100 serviços oferecidos pelo Estado reunidos em um site.

“Eles têm uma tecnologia muito avançada em gesto pública e nós viemos aqui pedir socorro a eles porquê Rio Branco precisa disso também, precisamos melhorar muito a relação do poder público com o usuário. É muito importante a transparência e que facilitemos a vida do cidadão”, frisou Bocalom.

Entre os serviços disponíveis na plataforma do Governo Digital, estão os da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa), com consulta de débitos, emissão de segunda via e histórico de pagamento; Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), com serviços como licenciamento/IPVA e renovação da carteira de habilitação; acesso a serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) ou a laudos e exames da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad).

Outra característica do programa é o acesso do cidadão às informações de despesas e receitas de secretarias e órgãos estaduais.

Para Rio Branco, Bocalom não especificou quais serviços serão disponibilizados e disse que uma equipe da tecnologia da Prefeitura de Rio Branco continuará na Paraíba pelos próximos dias para entender melhor a plataforma.

“O que for possível, no que estiver disponível estaremos ajudando e colaborando e evidentemente aprendendo muito com a Prefeitura de Rio Branco”, disse o governador João Azevêdo