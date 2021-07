Bocalom vai abrir processo administrativo para apurar denúncias contra Frank Lima

O prefeito Tião Bocalom decidiu abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as denúncias de assédio sexual e moral contra o atual secretário municipal de Saúde, Frank Lima.

A notícia foi dada nesta terça-feira (13), durante coletiva à imprensa concedida pelo titular da pasta, que esclareceu as especulações a seu respeito.

“Eu não pratiquei nada do que disseram a meu respeito. Sempre respeitei as mulheres porque sou filho de uma mulher, pai de uma e também marido. A minha vida é de luta e respeito pelos direitos das mulheres”, comentou.

Áudios em que uma das servidoras da pasta diz que Frank assediava ela e outras funcionárias foram divulgadas no domingo (11), pelo site Notícias da Hora. A denunciante chegou a afirmar que promoção de cargos era oferecida em troca de prazeres sexuais.

“Eu sempre fui um homem respeitado por onde passei, que zela pela ética e pelo bom funcionamento da esfera pública. Já conversei com o prefeito Tião Bocalom e decidimos abrir o PAD pra que essas mulheres sejam ouvidas e que eu tenha a possibilidade de me defender”, destacou.

Frank diz que as denúncias são frutos de retaliação, já que sua gestão decidiu apurar nos últimos dias indícios de irregularidades em processos licitatórios da pasta.

“Estou sendo atacado e sofrendo retaliações porque decidi fazer trocas, cortar pela raiz qualquer indício de corrupção”, continuou.

Ao ser questionado sobre o motivo de as denúncias feitas por ele surgirem após as acusações de assédio, Frank explicou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) já havia notificado a prefeitura sobre o assunto, antes mesmo dos áudios serem divulgados pela imprensa local.

“O TCE já havia nos alertados sobre esses indícios de corrupção, antes dessas denúncias surgirem. A questão é que as retaliações surgiram por conta das mudanças que decidi fazer aqui”, finalizou o secretário.