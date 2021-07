Bolsonaro confirma Mendonça para STF e diz que pediu oração uma vez por semana na Corte

Após visitar nesta tarde o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente Jair Bolsonaro disse que oficializa, em edição extra do Diário Oficial nesta segunda, a indicação do ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, para a vaga na Corte que se abriu nesta segunda-feira com a aposentadoria do decano Marco Aurélio Mello. Em conversa com jornalistas, o presidente disse que seu único pedido a Mendonça é que, pelo menos uma vez por semana, inicie a sessão como uma oração.

— Ele é sim extremante evangélico, é pastor evangélico. Já falei que só faço um pedido para ele que uma vez por semana ele comece a sessão com oração. Isso está fechado. Independentemente do meu pedido, tenho certeza que os demais dez ministros do Supremo, caso ele seja aprovado no Senado, não vão se opor a isso. Muitos, pelo contrário, vão sentir a alma bem mais leve para fazer seu julgamento — disse Bolsonaro.

Bolsonaro disse tem conversado com senadores, mas que na contagem de Mendonça ele já tem “grandes possibilidades” de ser aprovado pelo Senado.

— Eu converso sempre com senadores, mas o André também vem fazendo a peregrinação lá no Senado Federal. Na contagem dele, mais dele do que a minha já que está mais ligado con senadores, existe, sim, uma grande possibilidade de ele ser aceito. E o que tudo indica cada dia que passa ele ganha mais adeptos — disse Bolsonaro.

O presidente elogiou Mendonça, dizendo que, além de ser evangélico e pastor, ele tem um “profundo conhecimento das questões jurídicas”. Bolsonaro disse que os cargos ocupados pelo ministro, que é servidor de carreira, deu a oportunidade de ele transitar bem pelo Três Poderes.

— Esse é o André Mendonça. Um homem equilibrado, religioso, respeitador, tem seus principios e é uma pessoa que vai contribuir muito para o STF — disse.