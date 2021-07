Bolsonaro desistiu de se filiar ao Patriota, diz presidente afastado da sigla

O presidente Jair Bolsonaro teria desistido de se filiar ao Patriota para disputar as eleições 2022. A informação foi confirmada em entrevista ao jornal O Globo pelo presidente afastado do partido, Adilson Barroso.

“Na mão de quem o partido está, ele não vai (para o Patriota) e, do jeito que está andando na Justiça, não vai dar tempo de reverter. Para trazer o presidente para o partido, está ficando tarde. Ele já está trabalhando e negociando com outros partidos. Não conto com isso mais”, disse Barroso ao jornal.

A decisão de Bolsonaro teria ocorrido, segundo Barroso, depois do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validar a convenção nacional do partido que afastou Barroso.