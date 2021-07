Bolsonaro, Márcia e Bittar convidam para motociata pelo voto impresso auditável

As eleições com urnas eletrônicas no Brasil, completaram 25 anos em 2021 e apesar de ter agilizado o sistema de votação, o sistema sempre foi alvo de questionamentos sobre a segurança das informações e, sobretudo, pela impossibilidade de conferência dos votos. A PEC do voto impresso auditável começou a tramitar em 2019 e determina que os votos registrados nas urnas eletrônicas sejam impressos e automaticamente, ou seja, sem que haja contato manual do eleitor com a cédula , ela seja depositada em uma urna lacrada para posterior contagem de votos.

A PEC que defende o voto auditável começou a tramitar em 2019 e determina que os votos registrados nas urnas eletrônicas sejam impressos em cédulas de papel. E que, após conferidos pelos eleitores, sem contato manual, sejam automaticamente depositados em urnas lacradas para fins de auditoria.

Um dos maiores entusiastas da ideia , o Presidente Jair Bolsonaro, reafirmou publicamente esta semana sua preocupação com possíveis fraudes no pleito de 2022 e reiterou que a urna auditável será um avanço para o sistema eleitoral brasileiro , já que evitará fraudes e inibirá a ação dos políticos ou candidatos mal intencionados.

No Acre , o senador Marcio Bittar é um dos nomes mais fortes em favor do voto auditável: “ Sou um defensor de mais transparência na política e , se existe um modo em que podemos garantir a segurança das informações e auditar as cédulas em caso de dúvidas , por que não fazermos ? A vontade do povo é soberana e deve ser respeitada ! “ afirmou.

Motociata pela democracia

O Presidente Bolsonaro , acompanhado de Marcia Bittar e do senador Marcio Bittar , gravou esta semana um vídeo convidando os acreanos e cruzeirenses a participar de uma manifestação em favor do voto impresso , uma grande Motociata, que reunirá os apoiadores do Presidente e simpatizantes da causa.

Evento acontecerá no próximo dia 17 de julho , em Cruzeiro do Sul . Com saída prevista para as 16h, na Avenida Mâncio Lima, a Motociata percorrerá pontos estratégicos da cidade e promete marcar o início de uma série de eventos em favor do Presidente Bolsonaro, como explicou Tico Bolsonaro , coordenador do Grupo B38 no Estado e uma das lideranças da direita bolsonarista no Juruá : “ Depois da gravação do vídeo do senador Márcio Bittar com a Dona Márcia com o Presidente nosso evento se agigantou, de norte a sul de Leste a oeste do Vale do Juruá em peso ! Depois das eleições , esse certamente vai ser o maior evento que já aconteceu em apoio ao Presidente. Agora só falta ele arranjar mesmo um tempinho e se Deus quiser, voltar ao Acre em uma próxima oportunidade pra sentir o nosso apoio , que é democrático, pacífico, um movimento que mobiliza cristãos de diversas igrejas, pessoas de todas as idades pelo bem do Brasil “ concluiu o coordenador .