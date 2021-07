Bolsonaro sobre reforma ministerial: ‘Eu nasci no centrão’

O “centrão” é como é apelidado o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidos por negociar cargos e favores com o Planalto.

“O centrão é um nome pejorativo, eu sou do centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas como o PRB”, disse Bolsonaro.