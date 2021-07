Bolsonaro tem dificuldades para falar por conta de persistente crise de soluço há uma semana

Durante a última semana quem assistiu aos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pôde perceber que o chefe do Executivo tem apresentado dificuldades para falar devido a uma persistente crise de soluço . Nas redes sociais, internautas repercutiram a condição do presidente que também tem arrotado durante suas falas.

Em sua live semanal na quinta-feira (8), o presidente explicou que está soluçando desde o último sábado (3), após ter realizado um procedimento odontológico. Além disso, Bolsonaro tem aparecido cansado e afônico. Na sexta-feira ele relatou aos apoiadores que estavam no cercadinho do Palácio da Alvorada que estava poupando sua voz para discursos.

“Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto não vou falar muito. Estou poupando aqui falar”, disse Bolsonaro.

Questionado pela imprensa, o Palácio do Planalto ainda não esclareceu se o presidente irá fazer exames para investigar as causas do soluço persistente.