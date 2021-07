Brasil é presa fácil para Rússia e perde primeira no vôlei masculino em Tóquio

O nome, a bandeira, a camisa. Do outro lado, a imagem até podia ser diferente. Mas, em uma noite em que pouco deu certo, o Brasil voltou a ser presa fácil para a Rússia no vôlei masculino. Assim como na Liga das Nações, há pouco mais de um mês, a seleção não conseguiu fazer frente ao jogo de força dos rivais. Foi rápido e fácil: em 3 sets a 0, parciais 25/22, 25/20 e 25/20, os atuais campeões sofreram a primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio.

A Rússia joga sob o nome de ROC por conta da punição imposta devido ao escândalo de doping no esporte do país. Não pode usar nome, bandeira ou qualquer coisa que lembre sua nação – ainda que o vermelho do uniforme não deixe esconder. Assim como na derrota na Liga das Nações, também por 3 a 0, o Brasil não esboçou reação. Lá, a classificação às finais já estava encaminhada. Agora, nem tanto.

– Não podemos ficar parados ou achar culpados. O time poderia ter sido mais eficiente, mas não os indivíduos. E a comissão técnica também está incluída. Precisamos melhorar e levantar o moral. Vamos pensar no próximo jogo e melhorar – resumiu o técnico Renan Dal Zotto.

