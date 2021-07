Brasil tem 1.366 mortes por Covid-19 em 24 horas e total de óbitos passa de 553 mil

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta quarta-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Quinta (22): 1.155 Sexta (23): 1.131 Sábado (24): 1.168 Domingo (25): 1.105 Segunda (26): 1.101 Terça (27): 1.086 Quarta (28): 1.083

De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel de mortes acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Três estados apresentam tendência de alta nas mortes: RJ, PE e PI

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 19.797.516 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 48.556 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 46.147 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de 8% em relação aos casos registrados na média há duas semanas, o que indica estabilidade.