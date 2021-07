Brasil tem maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão

E-mail: [email protected]

Instagram: @beth_news_

Facebook: Beth News

A médica intensivista Francisca Ricarte de Oliveira Martins, acreana, formada e morando atualmente em Manaus casou-se com também médico neurocirurgião Henrique Oliveira Martins. Parabéns ao casal, especialmente a minha querida fofa que conheço desde criança. Deus os abençoe ricamente!

Linda até dizer chega Andressa Moraes dando o ar da graça na coluna de hoje.

Tem promoção da boa no Instagram entrem lá e descubram.

Regras da promoção

Seguir @labelly_studio e @beth_news

Marcar duas pessoas para seguirem também

CURTIR AS POSTAGENS DE FOTOS E O VÍDEOS OFICIAL NO INSTAGRAM. QUANTO MAIS COMENTÁRIOS MAIS CHANCES DE GANHAR E LEVAR UM ACOMPANHANTE. E ATENÇÃO: NÃO VALE MARCAR PERFIL DE EMPRESAS, FAMOSOS OU PERFIL FAKE. BOA SORTE!!!

O SORTEIO SERÁ REALIZADO DIA 12-08-21, AO VIVO NÃO FIQUE DE FORA, NEM SOB TORTURA! SE LIGUEM NA MISSÃO!!!

A acreana, Christiana D’Arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim, juíza do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Plácido de Castro/AC, ocupará a cadeira número 34, pela primeira vez na história do Acre e do TRT14. Trata-se de uma posição vitalícia na Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT). A entidade, completou em 2021 43 anos de existência. A eleição foi realizada dia 21 de junho. A escolha foi realizada em votação pelos acadêmicos Vólia de Menezes Bomfim, presidente e membro da cadeira n. 77, Gustavo Filipe Barbosa Garcia, membro da cadeira n. 27, e Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, titular da cadeira n. 36. A magistrada do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) recebeu 68 dos 82 votos.

Louis Armstrong revolucionou o jazz, quis um mundo sem segregação, foi um gênio revolucionário e dia 6 de julho, fez 50 anos sua morte. Ele foi considerado “a encarnação do jazz”, modificando o estilo com seu trompete e sua voz.

Começou a tocar desde menino, quando comprou uma corneta e, com ela, ajudava a sustentar a família com os trocados que ganhava pelas ruas – Ganhava algum também como entregador de jornais e sapateiro ambulante.

No caminho da profissionalização como músico, complementava a renda trabalhando durante o dia como queimador de carvão em uma fábrica. Foi quando surgiu uma de suas mais famosas músicas, What a wonderful world, as cores do arco-íris, tão bonitas nos céus E estão também nos rostos das pessoas que passam. Vejo amigos apertando as mãos, dizendo: “como você vai?” Eles realmente dizem: “eu te amo!” Eu ouço bebês chorando, eu os vejo crescer eles aprenderão muito mais que eu jamais saberei E eu penso comigo…. Que mundo maravilhoso!

É dele a frase: Músicos não se aposentam. Eles param quando não há mais música dentro deles.

Louis Armstrong

Linda, loura, doce e gentil Camila Passos foi aniversariante do dia 08 e passou o dia recebendo carinho e mimos merecidos dos amigos e familiares. Parabéns querida!

Sobre o episódio da carta do tal blogueiro do planalto acusando a Ministra Damares Alves de um caso amoroso com um homem casado, só duas coisas parecem relevantes.

1. O sujeito assume que já difamou pessoas a pedido da própria ministra e quer ser um mensageiro confiável. Bizarro.

2. Fica evidente que o conceito de “destruiu uma família” se resume a “roubar um marido”, sendo, portanto, algo que é visto como “crime contra o patrimônio” por essa gente. Um marido é uma propriedade. Mais bizarro ainda!

O casal Arlete e Pedro Simon celebrou Bodas de Ouro dia 03 de julho. Que Deus continue abençoando-os junto aos seus familiares com muita saúde, amor, união e a sabedoria que os une há 50 anos. Parabéns!

Isabel Costa escolheu o amarelo que simboliza riqueza e fartura para receber mais um ano de vida. Merece muito e também saúde, amor e muita paz amiga!

Na estátua, Diana aparece ao lado de três crianças – dois meninos e uma menina. O memorial é feito de bronze e foi esculpido pelo artista Ian Rank-Broadley. Após a inauguração da homenagem, surgiu a dúvida: quem são as crianças que estão ao redor de Lady Di? Quem revelou a identidade das crianças foi o próprio Palácio de Kensington, que emitiu um comunicado no dia do aniversário de Lady Di: “”A figura de Diana, Princesa de Gales, está cercada por três crianças que representam a universalidade e o impacto geracional da obra da princesa. O retrato e o estilo de vestir foram baseados no período final de sua vida, à medida que ela ganhava confiança em seu papel como embaixadora de causas humanitárias e visa transmitir seu caráter e compaixão”.

O escultor da homenagem fez uma declaração: “Diana, Princesa de Gales foi um ícone que tocou a vida de pessoas em todo o mundo, por isso foi um privilégio trabalhar com o Príncipe William e o Príncipe Harry nesta estátua, que comemora a vida dela. Queríamos capturar seu calor e humanidade ao mostrar o impacto que ela teve ao longo das gerações. Espero que as pessoas gostem de visitar a estátua e o jardim, reservando um momento para lembrar a princesa”, disse.Silvane Badaró aproveitou o passeio a Fortaleza do Abunã e fez fotos belíssimas nas pedreiras. Causou muito na criatividade!!!

Irmã, amiga, mãe, filha, enfim uma pessoa linda que Deus nos deu de presente é aniversariante do próximo dia 12. Não tenho palavras para expressar o quanto é especial em minha vida. Deus te proteja e guarde de todo o mal irmã. Te amo!!!

Online

*Os fãs da vencedora do BBB 21 Juliette Freire, mais conhecidos como “Juntos com o ‘Cactos pela Vida’, enviaram máscaras PFF2 para o Acre. Que foram destinadas ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, Sindicato dos Enfermeiros do Acre, União Solidária, Associação Olhar Diferente e Grupo Social pela Vida Que txóp! Como diz a campeã que se tornou a embaixadora das mais importantes marcas do Brasil quintuplicando o valor do prêmio que ganhou do reality!!!

*Finalmente em queda a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil, que teve o menor índice em sete semanas. É a menor taxa desde o mês de maio. Que continue em queda livre!!

*Vítima de cegueira há uma década, um homem de 78 anos teve a visão completamente restaurada por uma invenção científica inovadora. Por meio de um transplante de córnea sintética desenvolvida pela empresa israelense CorNeat Vision, o paciente conseguiu reconhecer seus familiares e ler um texto logo um dia após a cirurgia.

*Aprovado projeto de lei que institui piso salarial de R$ 7,3 mil para profissionais de enfermagem do Piauí. É de autoria do governador Welington Dias e ainda espera sansão.

*Avaliada em 1,7 bilhões de dólares, a Natura é eleita a marca mais forte do mundo graças a presença no mundo digital durante a pandemia. Antes de seu patrimônio alavancar já fazia sucesso com a produção focada na consciência da sustentabilidade de seus produtos. Ao chegar de vez na mídia digital atingiu todo o planeta com vendas online.

*O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. A psicologia se firma como uma das profissões fundamentais no combate aos transtornos de ansiedade, depressão e suicídio.

*Às vezes, alguns problemas, tanto do âmbito pessoal quanto do social, são tão insolúveis que, nem com toda a consciência e criatividade do mundo, conseguimos pensar numa solução minimamente a contento. Daí, só nos resta mesmo é pensar nas soluções plausíveis. E aceitar que nem tudo está ao alcance das nossas ações. O impossível também existe. Tanto quanto o inexorável e o imponderável.

Gente boa, elegante e sincera

Elegante é não fazer as pessoas perderem o seu tempo; Elegante é ter empatia; Elegante é não ser autoumbiguista; Elegante é assumir a responsabilidade pelas suas ações; Elegante é não medir as pessoas pelas suas contas bancárias; Elegante é não tratar bem só as pessoas que podem fazer algo por você; Elegante é admitir os seus erros; Elegante é não forçar intimidade com desconhecidos; Elegante é não oferecer opiniões não solicitadas sobre a vida alheia; Elegante é olhar mais para os olhos das pessoas do que para o celular; Elegante é ser sincero sem precisar ser agressivo; Elegante é ouvir (de fato) as pessoas; Elegante é ver (de fato) as pessoas; Elegante é se importar (de fato) com as pessoas; Elegante é pensar também no coletivo; Elegante é ser grato.

*A autora do texto ainda não atingiu o seu potencial máximo de elegância, mas pretende chegar lá.