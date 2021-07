Brasil vence o Peru e avança à final da Copa América

Nesta segunda-feira, o Brasil derrotou o Peru por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, e garantiu vaga na final da Copa América. O time comandado por Tite foi dominante no primeiro tempo e marcou o gol da vitória com Paquetá, que decidiu pelo segundo jogo consecutivo.

A Seleção Brasileira foi amplamente superior na primeira etapa. Gallese teve que fazer três importantes defesas, mas não evitou o gol de Paquetá. O meio-campista mandou para as redes após uma linda jogada de Neymar, que deu uma caneta em um defensor peruano.

O Peru foi mais ofensivo no segundo tempo, finalizando mais vezes ao gol. No entanto, a Seleção conseguiu foi efetiva na proteção à área e controlou o jogo, evitando que os peruanos pressionassem e buscassem o empate.

O adversário do Brasil na final da Copa América sairá do confronto entre Argentina e Colômbia, que acontece nesta terça-feira, às 22h, no Mané Garrincha. A grande decisão acontece no sábado, às 21h, no Maracanã.

O jogo – O Brasil teve a primeira grande chance do jogo. Paquetá enfiou a bola para Richarlison, que driblou o goleiro e tocou para Neymar. O camisa 10 chegou batendo, mas sem precisão. Na sequência, Casemiro e Everton Cebolinha tiveram os seus chutes defendidos por Gallese.

O volante viria a arriscar novamente, dessa vez exigindo uma intervenção mais complicada do goleiro. Em seguida, Paquetá serviu Neymar dentro da área, e o craque chutou em cima de Gallese. Na sobra, Richarlison finalizou, e o arqueiro fez nova defesa, impedindo o gol.

Aos 34 minutos, a Seleção Brasileira conseguiu abrir o placar no Nilton Santos. Neymar foi acionado pela esquerda, levou a marcação, deu uma caneta em Callens e serviu Paquetá, que finalizou de primeira e marcou.

Segundo tempo

A primeira chance da etapa final foi do Peru. Lapadula foi lançado pela direita, cortou para dentro e finalizou forte, parando em defesa de Ederson. O goleiro voltou a trabalhar, caindo para defender chute de García de fora da área.

Na primeira chegada do Brasil, Paquetá lançou Neymar em profundidade, e o camisa 10 finalizou de esquerda por cima do travessão. Depois disso, a Seleção não teve mais nenhuma oportunidade perigosa até o final da partida, porém foi sólida na defesa e controlou o confronto até o fim.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL 1 X 0 PERU

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de julho de 2021, segunda-feira

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Ríos (CHI)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Cartões amarelos: Yotun, López (Peru); Vinícius Jr (Brasil)

GOL:

Brasil: Paquetá (34 minutos do 1º tempo)

BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Militão); Casemiro, Fred (Fabinho), Paquetá (Douglas Luiz); Everton Cebolinha (Everton Ribeiro), Neymar e Richarlison (Vinicius Jr)

Técnico: Tite

PERU: Gallese, Corzo (Lora), Christían Ramos (García), Santamaría, Callens, Trauco (Marcos López); Tapia (Távara), Yotun, Peña e Cueva; Lapadula

Técnico: Ricardo Gareca