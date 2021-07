Brasil x Peru: onde assistir, horário e escalações

Depois de sofrer para avançar sobre o Chile nas quartas de final, a Seleção Brasileira vira a chave para enfrentar os peruanos. O Brasil terá o desfalque de Gabriel Jesus, expulso contra os chilenos.

Após um jogo maluco com o Paraguai, o Peru se classificou e enfrentará novamente os brasileiros.

No jogo da primeira fase, vitória tranquila do Brasil por 4 x 0, mas os peruanos querem esquecer essa partida e surpreender os donos da casa. Veja as informações do jogo:

Ficha técnica

Escalações (prováveis):

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Douglas Luiz e Lucas Paquetá; Richarlison, Roberto Firmino e Neymar. Técnico: Tite

Peru: Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Ormeno, Pena, Tapia, Yotun, Cueva; Lapadula. Técnico: Martín Lasarte

Data: segunda-feira (5/7)

Horário: 20h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Transmissão: SBT e ESPN Brasil