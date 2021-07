Brasileira que estuda com filho de LeBron diz que jovem é insuportável

Se você acompanha basquete e a carreira de LeBron James, já deve ter visto vídeos do astro do Los Angeles Lakers como um pai orgulhoso e participativo nos jogos do filho Bronny. Apesar de demonstrar talento nas quadras, o jovem não é tão unanimidade fora delas.

Pelo menos essa é a opinião de Ju Albaricci, youtuber brasileira que está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e compartilha algumas aulas com o filho do Rei. Segundo Albaricci, o garoto é “insuportável”. “Tem também um menino que estuda comigo e é muito famoso, é o filho do LeBron James, Bronny. Ele é super famoso, jogador de basquete…e eu tenho três aulas com ele, então eu vejo ele todo dia, ele é insuportável, então não tem muito o que fazer”, diz. A brasileira não entrou em detalhes sobre o porquê Bronny seria insuportável, mas afirmou que também estuda com um dos filhos do ex-jogador e lenda da NBA, Scottie Pippen.