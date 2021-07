Buchecha relembra acidente fatal com Claudinho: “Estava estranho”

Buchecha contou que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. “Ele voltou no carro dele, no banco do carona. O assessor estava ao volante. Ele voltou na frente e o restante da equipe voltou de van. A gente viu o carro quando tinha acabado de acontecer. Chegamos antes da ambulância. Fui lá ver e era meu mano. Perdi um irmão. Não dei meu último abraço nele nem conversamos. Foi um choque muito grande. Fiquei três anos muito mal”, disse o artista, que na época, pensou em desistir de cantar.

“Éramos amigos desde os 7 anos. Tomávamos banho juntos no valão. Foram quase 20 anos de amizade e nunca tivemos uma discussão. No máximo, a gente discutia por causa de futebol, mas nada demais”, concluiu.