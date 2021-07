Bucks vencem Suns em casa e empatam por 2 x 2 a série final da NBA

Devin Booker anotou 42 pontos para o Phoenix Suns, mas não impediu a vitória do Milwaukee Bucks, por 109 x 103, em Milwaukee, nesta quarta-feira, que empatou, por 2 x 2, a série final da NBA.

As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, desta vez no Arizona. Como é preciso que uma equipe vença quatro partidas, um sexto duelo está garantido em Milwaukee, no dia 20