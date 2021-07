Cachorro foge de casa e é atacado por vizinho com mais de 20 terçadadas, em Rio Branco

Mais um caso chocante de maus-tratos a animais ocorreu neste sábado (17), em Rio Branco. Um cachorro, que conseguiu fugir da casa de seus donos, foi golpeado por mais de 20 vezes com um terçado por um vizinho.

O vizinho alegou que o cachorro tentou atacá-lo, mas os tutores do animal dizem que ele é muito dócil. O cachorro, que ficou muito ferido e está em estado grave, já começou a fazer o tratamento veterinário, porém, para custear o pagamento com as despesas médicas, os tutores estão pedindo ajuda.

Quem quiser ajudar, pode fazer um pix para 03068805201 – Debora Cacau de Lima.