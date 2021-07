Cadela tem roupa furtada por homem no portão de casa; vídeo

Uma câmera de segurança colocada na garagem de uma casa, na região central de Sorocaba (SP), registrou um crime que fez uma cadela se “passar por vítima”. Um homem, não identificado, foi flagrado furtando a roupa da Nina no portão da casa da família, na sexta-feira (2).

Ao G1, a dona da Nina, Sueli Vieira Rodrigues Pinto, diz que no momento do furto estava tomando café na clínica ao lado de sua casa, onde trabalha como faxineira.

“Eu cheguei em casa e perguntei onde estava a roupa dela. Meu marido me falou que não sabia. Fomos procurar e não encontramos em lugar nenhum”, conta.

Tempo depois, Sueli recebeu uma mensagem do marido com o vídeo da câmera de segurança de sua casa, mostrando toda a ação. “Falei ‘mas o que é isso?’, não entendi. Fique horas olhando e tentando entender o que tinha acontecido”, diz.

No vídeo, é possível ver um homem se aproximando da cachorrinha, fazendo carinho e observando o material. Em seguida, a cachorra se apoia no portão para receber mais carícias, momento em que o rapaz aproveita para tirar o moletom e, em seguida, sair andando.

A dona explica que havia colocado em Nina um moletom que já não servia mais para ela, pois nenhuma roupa para cachorros servia no animal. “Ainda tive que cortar um pouco as mangas, ele tinha ficado um pouquinho grande para ela”, explica.

O vídeo foi enviado para amigos que publicaram na internet. “No momento fiquei com raiva, ele poderia ter me pedido que eu daria uma roupa ou o que ele precisava. Não precisava tirar a roupa da minha cachorra”, desabafa Sueli, que ao analisar as imagens e ler os comentários na internet, acredita se tratar de um morador de rua.

Roupa nova

Segundo Sueli, Nina foi resgatada das ruas há três anos e é uma cachorra dócil, que encanta a todos que passam pelo bairro. “Ela é dada com todo mundo. Criança, idoso, todo mundo que chega no portão e ela pede carinho”, conta.

Uma veterinária que trabalha com Sueli na clínica ficou sabendo da situação e doou uma roupa nova para Nina no mesmo dia. “Ela ficou com dó e comprou uma roupinha para a Nina”, diz Sueli.

A moradora conta que não esperava pela ação e até se assustou quando a cadela entrou em casa vestida com a roupinha.

“Falei ‘Meu Deus do céu, roubam e colocam roupa na cachorra e ninguém vê’. Fomos olhar na câmera e vi que era a doutora que tinha doado. Ela me mandou mensagem dizendo que tinha dado a roupinha para a Nina”, comenta.

A moradora explica que nenhum boletim de ocorrência será registrado, mas que toda a ação a surpreendeu.

“Era uma roupa minha, uma blusa. Aí a pessoa pegou, eu não sei que serventia teria aquela roupa. Se fosse uma roupa chique eu até entenderia, mas não sei quão é o intuito dele de ter pego a roupinha dela. Mas, se vai servir para ele, eu fico feliz, pelo menos”, finaliza.