Cameli entrega escola e colocar máquina nos ramais de Sena nesta terça

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), irá cumprir nesta terça-feira (20), uma extensa agenda na cidade de Sena Madureira com ênfase no trabalho de reabertura e melhoramento de ramais.

Às 10 horas da manhã, Gladson participará do lançamento do trabalho nos ramais especificamente no Ramal Favo de mel, km 21, sentido Sena a Rio Branco. Nesta segunda-feira (19), uma equipe do Ciopaer esteve vistoriando o local onde o helicóptero que transportará o governador fará o pouso.

Logo em seguida, as 11:30 horas, Gladson Cameli participará de um encontro com produtores rurais na sede do Deracre que marcará também a entrega oficialmente das máquinas novas destinadas para Sena Madureira. Na ocasião, ele também deverá ouvir os moradores sobre a demanda dos ramais.

Uma equipe do Governo se encontra em Sena cuidando dos detalhes finais.

Além dos ramais, o governador anunciará outros investimentos dentre eles a reforma completa na Rodoviária e no prédio da Rádio Difusora de Sena Madureira.