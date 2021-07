Caminhão pega fogo na estrada de Sena Madureira e parte da vegetação é atingida

No começo da noite de domingo (19) um caminhão pegou fogo na altura do km 10 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. Segundo informações, o incêndio foi iniciado a partir de um problema na bateria do veículo.

Integrantes do Corpo de Bombeiros foram acionados e com todo o aparato necessário conseguiu debelar as chamas. “Além do caminhão, parte da vegetação à margem da BR também estava sendo queimada, porém, conseguimos controlar o incêndio”, comentou o Cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.