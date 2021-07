Caminhão pega fogo no bairro Universitário e motorista perde toda a carga

Na tarde desta última quarta-feira, 07, militares do 3° Batalhão foram acionados para atendimento de ocorrência envolvendo um caminhão baú que pegava fogo na parte traseira, no Conjunto Universitário III, em Rio Branco.

O caminhão estava em chamas juntamente com os móveis e eletrodomésticos que estavam dentro do baú cargueiro. Segundo o motorista, foi avisado por terceiros que a carga incendiava enquanto se deslocava para realizar uma entrega, tentou apagar com o extintor do automóvel, porém não obteve êxito, tendo em vista a proporção do incêndio.

A guarnição do CBMAC realizou a extinção completa do incêndio, evitando que houvesse reignição.

Não houve vítimas, apenas danos materiais.