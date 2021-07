Caminhoneiros de todo o país podem paralisar na próxima semana; AC deve aderir

Apesar da divisão entre a categoria, caminhoneiros de todo o país conversam sobre a possibilidade de uma paralisação para a próxima semana com o objetivo de cobrar medidas e ações mais rápidas do presidente Jair Bolsonaro relacionadas aos aumentos recorrentes do preço do óleo diesel, bem como sobre outras demandas prometidas para a categoria, mas não cumpridas até então.

No Acre, a situação ainda é incerta. Porém, de acordo com as informações dadas pelo presidente do Sindicato dos Caminhoneiros e Máquinas Pesadas do Acre (Sintraba), Júlio Faria, ao ContilNet, se chegar a acontecer uma paralisação, a ideia é de que ela seja totalmente orquestrada e organizada, com as pautas devidamente embasadas.

“Todos os sindicatos e associações estão antenados através dos grupos de WhatsApp. Houve a primeira mobilização, mas foi algo meio descoordenado, faltou afinidade, nós não tínhamos o entrosamento que temos hoje. E como vem tendo esse aumento no combustível que vem pesando no bolso, a categoria ainda está conversando, mas ainda não está definida a data”, disse.