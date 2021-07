Caminhonete desce ladeira, atinge carro e duas casas no interior ao Acre

Uma caminhonete modelo VW/Amarok, placas NAE 8193, causou um tremendo susto em moradores de residências localizadas na Rua Alexandre Esteves Filho, uma ladeira localizada na cidade de Epitaciolândia, durante a manhã desta quinta-feira, dia 8.

Segundo foi apurado por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, que foi acionada para o local, o veículo teria sido estacionado na ladeira ao lado de uma oficina, enquanto o motorista teria saído e esqueceu de puxar o freio-de-mão.

Foi quando o mesmo desceu a ladeira indo colidir contra um veículo estacionado e depois cruzar a rua, indo contra duas residências. Por um milagre, não atingiu nenhum outro veículo ou pessoa, uma vez que a rua é bastante movimentada.

A caminhonete após cruzar a rua ladeira abaixo, bateu contra duas residências e por pouco não invade a segunda. Apesar do susto, ninguém foi ferido, registrando apenas danos materiais.

Foi informado pela guarnição que, o proprietário assumiu todos os prejuízos se comprometendo arcar com os concertos causados, após entendimento com os proprietários das partes atingidas e o carro foi retirado do local e levado para oficina.