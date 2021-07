Campanha “Aqui tem turismo – Turistando no Juruá” quer retomada das atividades do segmento na região

A campanha “Aqui tem turismo – Turistando no Juruá”, realizada pela Fecomércio/AC, com apoio do Sebrae no Acre, teve início na última segunda-feira (5), em Cruzeiro do Sul. Além de divulgar e promover o destino turístico do Vale do Juruá, a ação busca estimular a retomada das atividades do segmento.

Na abertura das atividades, Richard Rasmussen, biólogo e embaixador do ecoturismo brasileiro pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), palestrou sobre as Potencialidades do Turismo. Na ocasião, estiveram presentes autoridades do Estado e representantes da Fecomércio, Sebrae e demais instituições parceiras.

“Temos turismo em vários pontos do nosso estado, quando fortalecemos essa cadeia, que envolve 57 setores da economia, isso é geração de emprego e renda, oferta de trabalho, de hospitalidade e atração de pessoas, porque a gente só vai desenvolver o estado do Acre se chegar gente para conhecer nossas belezas”, disse a secretária de Turismo, Eliane Sinhasique.

A programação, realizada de 5 a 9 de julho, nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rio Branco, incluiu o Circuito das Águas (Juruá – Moa – Igarapé Preto – Japiim), atividades ambientais e culturais à Terra Indígena Puyanawa e à Comunidade do Croa, e visita técnica às indústrias Água Mineral Minerale e Salgadinhos Meulitos.

“O turismo mexe com todo o trade, que vai desde os bares, restaurantes, hospedagem, transporte e logística. Nesse momento, a gente abre uma opção de turismo de visitação, com visita guiada na indústria, onde o turista pode visitar e conhecer um produto de altíssima qualidade, dentro do coração da Amazônia, mostrando que vencemos as dificuldades que temos para produzir”, destacou o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos.

O coordenador de turismo do Sistema Fecomércio, João Bosco Nunes, ressaltou a importância de projetos como este para o estado do Acre. “Com essa campanha, temos como objetivo promover o destino turístico do Vale do Juruá, com os produtos turísticos prontos como as comunidades do Croa, o Parque Nacional da Serra do Divisor e a Terra Indígena Puyanawa, e está sendo um sucesso absoluto”.