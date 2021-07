Campeonato Acreano: Galo supera o Cacique e vira vice-líder

Um gol do atacante Digão garantiu a vitória do Atlético Acreano diante no Náuas pela segunda rodada do Campeonato Acreano-2021. O duelo foi disputa na tarde e noite desta quarta-feira (21), no estádio Florestão.

No primeiro tempo de partida, o Cacique teve a chance de abrir o placar, mas o meia Euller, aos 34 minutos, desperdiçou uma penalidade.

Na etapa final, o Náuas começou no ataque e o atacante Euller entrou na cara do gol do Galo Carijó, mas perdeu grande oportunidade.

Refeito do susto, o Galo reagiu e conseguiu abrir o marcador com Digão, após receber passe de Ciel na grande área. Na comemoração, o atacante Daniego se envolver em confusão com um atleta do Náuas e acabou expulso.

Com um jogador a mais em relação ao time celeste, o Náuas tentou pressionar, mas tinha dificuldade para entrar na área celeste e o placar terminou com vitória apertada do Galo Carijó.

Como fica

Com a vitória, o Galo Carijó assume a vice-liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021.

O time celeste soma os mesmos 06 pontos do Vasco da Gama, mas apresenta menor número de gols marcados em relação ao time da Fazendinha.

Por outro lado, o Náuas continua com apenas um ponto ganho, dividindo assim a sexta posição na tabela de classificação com Imperador Galvez e Plácido de Castro.

Próximos jogos

O Náuas busca reabilitação na disputa do estadual no próximo sábado (24). O Cacique encara no estádio Florestão, às 15h, o Andirá EC.

No mesmo dia e horário, no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, o Galo Carijó vira a chave para medir forças contra o GAS-RR, em jogo válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

Já pelo estadual, o time celeste terá como próximo adversário o também líder Vasco da Gama. O duelo ocorre na quarta-feira (28), às 17h, no estádio Florestão.