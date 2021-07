Cantor reage à crítica de Fafá sobre cirurgia de aumento de pênis: “Estúpida”

Desde que Fafá fez o comentário, os fãs do cantor cobravam um posicionamento dele a respeito. Neste domingo (25/7), Tiago quebrou o silêncio sobre s declaração da cantora e gravou um vídeo a respeito.

“Acho que ela se expressou muito mal, foi muito grossa. Foi sem educação, foi grossa, foi estúpida”, disse Tiago.

Durante o desabafo, que tem cerca de 5 minutos, Tiago afirmou não conhecer Fafá pessoalmente, mas disse que tem respeito por ela. Além disso, o cantor lembrou que participou do reality Fama ao lado da filha da artista, Mariana Belém.

Nos comentários, os seguidores do artista elogiaram sua educação em lidar com a situação: “Gente, que menino fino e elegante!”, “Muito educado”, “Vc é muito educado! Está certíssimo… o mau (sic) se paga com o bem”.