Carolina Ferraz pode perder apartamento por dívida de R$ 11,8 mil

Carolina Ferraz é muito lembrada pelo meme “eu sou rica!”, que até recriou quando tomou a vacina , mas, na verdade, ela está com uma dívida.

Segundo o site Notícias da TV, a apresentadora do “Domingo Espetacular” pode perder um apartamento que possui em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, por IPTU atrasado.

A dívida de Carolina Ferraz é de R$ 11,8 mil junto ao município. A atriz declarou que não sabia estar devendo e só tomou conhecimento da situação ao ser contatada pela imprensa.

Ela não sabia que estava com o nome sujo porque o pagamento desse imposto era responsabilidade do inquilino do imóvel.

Com o IPTU atrasado, a Justiça as cobranças no nome da apresentadora para o apartamento em São Conrado, mas ela não foi localizada.

Por conta disso, foi feita uma citação por edital e o imóvel foi mandado para a penhora. O prazo máximo para a quitação das dívidas é o dia 26 de dezembro e caso isso não seja feito o imóvel vai a leilão.

Ao descobrir a dívida, Carolina Ferraz declarou que vai quitá-la nos próximos dias. A atriz declarou que primeiro vai limpar seu nome e depois vai entrar na Justiça para recuperar o dinheiro gasto com o IPTU atrasado, que era de responsabilidade do inquilino.