Casal é preso em cartório por aplicar golpe de falso empréstimo; dupla teria roubado R$ 1 milhão

Um homem e uma mulher, de 38 e 48 anos, foram presos dentro de um cartório no bairro Cachoeirinha, em Manaus, na quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o casal estava sendo investigado por estelionato e teria aplicado golpes de falso empréstimo no valor de R$ 1 milhão.

As investigações da polícia apontaram que o casal criou uma falsa agência financeira, em que oferecia empréstimos sem consulta de nome. Eles pediam para as vítimas depositarem uma quantia de entrada, informando que serviriam para taxas de cartório.

Ao todo, cinco vítimas já foram ouvidas.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, titular da DECP, as equipes da Especializada tomaram conhecimento da ordem judicial em nome deles e iniciaram as buscas a fim de localizá-los.

“Tivemos ciência que o casal era recorrente na prática de diversos golpes de estelionato praticados na capital, sendo assim, fizemos o levantamento e chegamos ao endereço deles, no bairro Cachoerinha. Eles não ofereceram resistência no momento da prisão”, disse o delegado.

A dupla vai responder por estelionato. O judiciário será notificado sobre a prisão e ambos serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.