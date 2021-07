Charles ‘Do Bronx’ rebate provocação de McGregor: “Só vem! O pai tá on”

Às vésperas de subir novamente no octógono para enfrentar Dustin Poirier na luta principal do UFC 264, que acontece neste sábado (10), em Las Vegas (EUA), Conor McGregor deixou claro que seu próximo alvo é o título dos pesos-leves (70 kg), atualmente sob posse de Charles ‘Do Bronx’.

E, como era de se esperar, o irlandês não perdeu tempo e já provocou o campeão. Por sua vez, o brasileiro mostrou estar atento à movimentação no topo de sua categoria e rebateu a estrela da companhia.

Em recente entrevista ao canal da ‘BT Sport’ no Youtube, McGregor foi questionado sobre ‘Do Bronx’ e, com ar de menosprezo, disse não ter se impressionado com as habilidades e trajetória do brasileiro rumo ao título dos leves.

Ao tomar conhecimento da declaração do irlandês, através de uma publicação feita pela Ag Fight no ‘Instagram’, o campeão utilizou a sessão de comentários para responder a provocação e ressaltar que está pronto para enfrentar o rival de divisão (veja abaixo).

“Esse cara fala muito! Eu estou aqui pronto. Só vem! O pai tá on”, rebateu ‘Do Bronx’, que se encontra em Las Vegas para acompanhar in loco a batalha entre McGregor e Poirier neste sábado, na qual o vencedor deve garantir a oportunidade de desafiá-lo pelo cinturão dos leves na sequência.

Invicto há nove lutas, Charles ‘Do Bronx’ conquistou o cinturão peso-leve do Ultimate em sua última apresentação, ao nocautear o americano Michael Chandler, no main event do UFC 262, realizado em maio deste ano.

Por sua vez, Conor McGregor – ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve – busca uma chance de recuperar o título até 70 kg da organização e, para isso, precisa superar Dustin Poirier no terceiro capítulo da trilogia entre eles, que acontece neste sábado, na edição 264 do evento, em Las Vegas.