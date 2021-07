China x Brasil: onde assistir, horário e escalações

A Seleção Brasileira feminina estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 na madrugada desta quarta-feira (21/7), às 5h, diante da China, na reedição da primeira rodada dos Jogos do Rio-2016.

Naquela ocasião, o Brasil, ainda sob o comando do falecido técnico Vadão, venceu as chinesas por 3 x 0, no Engenhão, com gols de Mônica, Andressa e Cristiane. As seleções dividem o Grupo B com a Zâmbia e a Holanda que entram em campo no mesmo dia, às 8h.

Confira os detalhes da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

China: Shimeng; Haiyan, Guiping, Yuping e Xiaoxue; Shuang, Xin, Yan e Lina; Shanshan e Man. Técnico: Xiuquan Jia

Brasil: Bárbara; Bruna Benites (Letícia Santos ou Poliana); Érika, Rafaelle e Tamires; Formiga, Andressinha (Júlia Bianchi) e Marta; Debinha, Bia Zaneratto e Ludmilla. Técnico: Pia Sundhage

Local: Estádio Miyagi, em Miyagi (JAP)

Data: Quarta-feira (21/07/2021)

Horário: 5h

Arbitragem: Kateryna Monzul (UCR)

Transmissão: Globo, SporTV e BandSports