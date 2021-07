Chucky: série com boneco assassino ganha primeiro trailer; assista

O canal Syfy divulgou o primeiro trailer da série Chucky, que estreia em 12 de outubro. Coincidentemente, nesta data se comemora o Dia das Crianças no Brasil.

Na trama, um garoto (Zackary Arthur), compra Chucky em uma venda de garagem, sem perceber que o boneco roubou também um facão de açougueiro.

“Depois de um clássico boneco Chucky aparecer em uma venda de usados num bairro suburbano, uma idílica cidade dos Estados Unidos é jogada no caos após uma série de assassinatos terríveis exporem as hipocrisias e os segredos de seus moradores. Enquanto isso, a chegada de inimigos – e aliados – do passado de Chucky ameaça expôr a verdade por trás das mortes, bem como as origens do boneco demoníaco”, diz a sinopse do filme.

O showrruner da série é Don Mancini, criador da franquia original. O elenco conta ainda com personagens e atores dos filmes, Tiffany Valentine (Jennifer Tilly), noiva de Chucky.