Ciclista do AC que começou a pedalar após quadro de Covid-19 celebra realização de mega maratona neste domingo

Acontece neste domingo (25) o Acre Race, um evento acreano ranqueado nacionalmente pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e parte do Calendário Nacional das provas da CBC. De acordo com a organização do evento, o Desafio Internacional de Mountain Bike XCM configura-se em um evento esportivo de maratona com mais de 130 km a ser realizado em Rio Branco, abrangendo também os municípios de Porto Acre e Bujari.

“Com terrenos diversos incluindo ladeiras, ramais, trilhas e florestas o Acre Race convida o atleta a superar seus limites pessoais, caracterizando ser uma prova de resistência ultrapassando facilmente 5 horas sobre a bike”, diz a organização através do site oficial.

Carlos Vale, ciclista acreano que vai estar presente na competição, conta que a atividade tem uma série de benefícios – e conta, inclusive, que começou a praticar por conta de um preocupante quadro pós-Covid. “Estou apenas com três meses de pedal, mas já me apaixonei pelo Ciclismo. Após, um quadro grave de Covid-19 em março que atingiu 60% dos meus pulmões e afetou muito minhas articulações, principalmente os joelhos, o médico que acompanhou meu caso indicou pra eu fazer Ciclismo e está dando resultado significativo”, afirma ao jornalismo do ContilNet.

O ciclista conta que foi começando com trajetos pequenos e que, meses depois, o resultado foi multiplicado por nove. “Iniciei pedalando 10km […] agora, depois de três meses evoluir pra 90km e melhorei bastante a parte cardápio respiratória e fortalecimento das articulações. Estou entusiasmado com o meu progresso nesse esporte já vou até participar do Acre Race, evento internacional e maior do Acre e Região Norte neste domingo aqui em Rio Branco”, comemora.

Carlos afirma que o ciclismo é mais que um esporte: é uma modalidade de vida. E os ciclistas acreanos são uma comunidade e, juntos, superam desafios, comemoram conquistas e são uma verdadeira família. “Além de estar cuidando da minha saúde, o ciclismo proporciona interação social, contemplação da natureza e dividimos com o nosso grupo momentos de alegrias e superação nos pedais. Parabéns a todos da organização do evento Acre RACE e boa prova a todos ciclistas que irão competir dia 25, nesse domingo. O Acre existe e pedala”.

Se você quiser saber mais informações sobre o evento e saber como participar, CLIQUE AQUI e acesse o site oficial do Acre Race.