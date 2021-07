Circo Broadway marca reestreia no Acre com atrações variadas e globo da morte; confira

O Circo Broadway, que está no Acre de 2019, promete voltar com seus espetáculos para todos os públicos no próximo dia 6 de agosto, quando será sua estreia.

O espaço de entretenimento e boas risadas, que está localizado no Arena da Floresta, contará com duas sessões diárias, em todos os dias da semana e feriados.

Os ingressos antecipados já estão à venda, com vagas na lateral e no centro, bem próximo ao palco.

As atrações vão desde a apresentação de mágicos e palhações até o surpreendente globo da morte.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o local pode receber apenas 50% do público total.