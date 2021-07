Ciro Nogueira teria prometido ao Centrão a volta do Ministério do Planejamento

Desde que seu nome começou a ser cotado para assumir a Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) tem ligado para deputados e senadores para conversar sobre o futuro da relação entre o Executivo e o Legislativo caso se concretize a ida para o governo federal.

Segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, o senador tem prometido ajudar na recriação do Ministério do Planejamento, pasta que controlava o orçamento até ser extinta no início do governo Bolsonaro e ser absorvida pela Secretaria Especial de Fazenda, ligada ao Ministério da Economia.

De acordo com esses interlocutores, a ideia é que a nova pasta saia do papel até o fim de 2021. Entre os partidos que pressionam para a recriação do ministério estariam PP, PL, Republicanos e Solidariedade. A intenção seria trazer novamente a pasta à ativa em um ano eleitoral e dar o comando a um parlamentar do Centrão.

A CNN Brasil entrou em contato com o Palácio do Planalto, o Ministério da Economia e com o senador Ciro Nogueira e aguarda retornos. Segundo parlamentares ouvidos pela reportagem, a expectativa é que o senador desembarque em Brasília no fim da manhã da próxima segunda-feira (26) e almoce com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a confirmação para a Casa Civil.