Cobija registra 443 novos casos de C0vid-19 nos últimos 30 dias

O Município de Cobija, Capital de Pando, na Bolívia, registrou neste ultimo dia 04/07, um total de 4.985 casos de COVID-19. O levantamento das informações ocorrem através da SEDES PANDO (Servicio Departamental de Salud de Pando).

De acordo com as informações na pagina da rede social da SEDES PANDO, nos últimos 30 dias, o Município de Cobija teve um acréscimo de 9,75%, ou seja, 443 novos casos de COVID-19 levando-se em consideração o ultimo relatório divulgado no dia 04/06 pelo mesmo.

Cobija é o município que faz parte das cidades fronteiriças com o município de Brasiléia e Epitaciolândia do estado do Acre, e são consideradas cidades trigêmeas, pôs são cidades que ficam lado a lado, sendo separadas por uma linha de fronteira que distingue não só os municípios, mas a separação entre Brasil e Bolívia.

Em todo o Departamento de Pando, são 6.639 casos confirmados de COVID-19, sendo 534 novos casos nos últimos 30 dias.

De acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatísticas da Bolívia) em seu ultimo levantamento de população no ano de 2012, Cobija tem aproximadamente 55.692 habitantes, desta quantidade, estima-se que o município tem aproximadamente 9% de casos confirmados de COVID-19.