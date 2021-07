Colisão entre jet skis deixa jovens com múltiplas fraturas e cortes profundos nas pernas

Duas jovens tiveram múltiplas fraturas pelo corpo e cortes profundos nas pernas depois de uma colisão entre dois jet skis no rio Candeias, na tarde de domingo (11), em Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho.

Segundo relato de testemunhas que estavam no local, as duas vítimas estavam na mesma moto aquática quando outro jet ski, pilotado por um homem, acabou atingindo as jovens.

Com a força da colisão, as mulheres foram jogadas na água e ficaram desacordadas. Nesse momento um rapaz que estava perto pulou no rio e colocou as duas vítimas em um barco, onde prestou os primeiros-socorros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local e já encontrou as meninas conscientes e responsivas, porém ambas estavam confusas e apresentavam múltiplas fraturas e laceracões (ferimentos com rasgo) nos membros inferiores.

Por causa da gravidade dos ferimentos, uma jovem identificada como Vanessa Gabriela foi socorrida pelos bombeiros e levada até o Hospital João Paulo II, em Porto Velho, onde permanece internada nesta segunda-feira (12).

Já a outra vítima foi levada ao Hospital Municipal de Candeias.