Com 17% de ocupação, AC é o estado que mais diminuiu internações por Covid-19 em UTI

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Acre é o estado com menor taxa de ocupação de leitos para Covid-19, estando com 17% dos leitos ocupados. Na terça-feira (27), o maior hospital de campanha do estado, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) , registrou apenas 10 internações em UTI e 5 em enfermaria.

Nesta terça, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou a desativação de 36 leitos de Unidade de Terapia Intensiva para Covid-19 (UTI Covid) nas três das unidades de referência para a Covid-19 no Pronto Socorro, Hospital de Campanha de Rio Branco e no Hospital de Campanha do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

“A Sesacre mantém a estrutura de UTI (espaço físico e equipamentos) se necessário novamente. Porém, reduziu o funcionamento para não manter as UTIs ociosas”, destacou o governo em nota.

Entretanto, a Fiocruz alerta que a pandemia não chegou ao fim. “Temos convivido com incidência de casos e número de óbitos ainda muito elevados, que não devem ser naturalizados. A variante Delta, mais transmissível, expõe a população à possibilidade de grande aumento do número de casos. É importante destacar que as vacinas disponíveis apresentam limites em relação ao bloqueio da transmissão do vírus, que continua circulando com intensidade. As vacinas são especialmente efetivas na prevenção de casos graves. Em diferentes países, o adoecimento por Covid-19 tem ocorrido mais frequentemente entre pessoas não vacinadas, mas é também expressiva a proporção de casos mais leves em pessoas que completaram o esquema vacinal. No mais, não é possível descartar a hipótese de surgimento de uma nova variante que desafie o conhecimento até então construído, com potencial de escape às vacinas disponíveis”, diz trecho.