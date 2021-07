Com apenas 3 dos 16 guichês funcionando, clientes de agência do BB na Capital reclamam de atendimento

O Banco do Brasil, maior instituição de crédito e bancária do país, criado ainda pelo Imperador Dom Pedro II, está deixando muito a desejar à sua clientela, pelo menos em Rio Branco, na agencia situada na Rua Franco Ribeiro, centro da Capital. Ali, na manhã desta sexta-feira (16), de 16 guichês existentes no local, apenas três estavam em funcionamento.

O resultado, claro, foi aglomeração – outro crime, em se tratando de um período como o atual, de pandemia do coronavírus, com pessoas esperando horas por um atendimento, num ambiente quente, desconfortável e com muita demora.

Uma cliente, que fez a denúncia e inclusive fotografou a situação e enviou à reportagem, questionou a superintendência regional do banco por esta situação. “Não é possível que uma instituição como esta, que lucra mensalmente bilhões e mais bilhões de reais, não tenha dinheiro para contratar pessoal para este tipo de atendimento”, questionou a cliente.