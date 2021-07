Com mais de 330 propostas apresentadas, Câmara elege Perpétua como a deputada mais atuante do AC

Encerrando o sexto mês do terceiro ano de seu mandato como deputada federal, a acreana Perpétua Almeida (PCdoB)fez uma avalização de sua atuação na Câmara Federal. Com 338 propostas até o fechamento do 1º semestre legislativo, ela foi a mais atuante e produtiva do Acre. Segundo dados da própria Câmara dos Deputados. Desde o início do mandato, em 2019, mais de 1700 propostas foram protocoladas.

Entre os projetos aprovados, destaca-se o que tornou lei o afastamento das gestantes do trabalho presencial durante a pandemia. um um mandato atuante em prol de mulheres, ela ainda aprovou o PL que obriga a divulgação de canais de denúncia de violência doméstica, e o projeto que incluiu as lactantes no grupo prioritário de vacinação.

A parlamentar registrou a PEC 21/2021, conhecida como a PEC da Democracia, que trata da ocupação de militares da ativa em cargos civis no governo.

Desde o inicio da pandemia, Perpétua lutou pela suspensão do pagamento das parcelas do Fies, ela já conseguiu aprovar a urgência da votação e a pauta deve entrar em votação no retorno dos trabalhos legislativos.

“É gratificante estar entre os parlamentares mais atuante da bancada e do parlamento. É uma compensação pelo esforço que faço para representar o Acre da melhor forma. Quanto mais eu ando e converso com as pessoas no estado, mais surgem demandas, propostas e sugestões de atuação do mandato. Sou grata ao povo do Acre por me permitir representá-lo. Seguirei retribuindo sempre com muito trabalho”, disse.