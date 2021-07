Com mais de R$ 11 milhões investidos pelo Governo, Plácido de Castro vira grande canteiro de obras

Décadas depois de terem ramais fechados e abandonados pela gestão pública, os moradores do ramal T da ENCO estão em polvorosa com a chegada do Governo do Acre para uma megaoperação via Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre). Em agenda no município de Plácido de Castro, o governador Gladson Cameli trouxe uma série de boas notícias para os moradores do KM-49 da BR-364.

A região que, há décadas, recebia trânsito de ônibus e grandes veículos foi abandonada pela gestão pública, mas agora recebe o governador do Acre para a entrega de obras de melhoria e recuperação de estradas vicinais, visita à malha viária (ramais) e encontro com o prefeito do município, Camilo Silva, e produtores da região.

O Governo do Estado por meio do Deracre, com apoio do Imac, anuncia os seguintes investimentos:

246,98 km de ramais – R$ 637.212,20;

Ramal Mendes Carlos/Electra 32km – R$ 8.274.237,53;

Manutenção Ramal Novo Horizonte 18km – R$ 186.324,00; Construção de 9 pontes no Ramal Novo Horizonte 137,80m – R$ 551.200,00;

Manutenção – tapa buracos R$ 176.002,20;

Limpeza das vias (apoio emergencial) – R$ 177.780,00; 01 – Motoniveladora – R$ 803.805,54; 01 – pá carregadeira R$ 472.500,00; 01 – retro escavadeira R$ 365.700,10

Valor total de investimentos – R$ 11.644.761,57 – Beneficiando uma média de 20.000 pessoas.

O empresário Manoelzinho, que veio da Região Sul do país para construir uma vida no Acre, tem um comércio na região e, por conta do abandono, já sofreu graves consequências, como um assalto onde perdeu R$ 10 mil e uma série de equipamentos.

Agora, com a urbanização da região, ele e os moradores voltam a ter esperança. “Tem muita coisa boa acontecendo nesses últimos tempos. Hoje é dia de festa, todo o entorno tem comemorado e está presente. A parceria entre Governo do Acre e Prefeitura de Plácido tem trazido bons frutos à nossa região”.

A região já se tornou um verdadeiro canteiro de obras: ramais no entorno já recebem revitalização via Deracre, com instalação de galerias e o emprego de máquinas pesadas. O clima é de festa.

“Estamos esperando nosso governador!”, gritou um fazendeiro ao ver a equipe do ContilNet se dirigindo ao local de cerimônia.