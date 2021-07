Com Marta e Debinha, Seleção Olímpica feminina tem grupo completo

Antes de se apresentarem à Seleção Brasileira, as duas se enfrentaram pela rodada do último final de semana da NWSL. No duelo, melhor para a equipe de Debinha, o North Caroline Courage, que venceu o Orlando Pride, time de Marta, por 2 x 0, com direito a gol da artilheira da Era Pia.

“Ontem (domingo) a gente jogou, éramos adversárias e hoje a gente já está aqui como companheiras, juntas em busca de um só objetivo que a medalha de ouro para a nossa Seleção. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos aproveitar esses dias aqui em Portland com todo carinho, amor e força, que a gente sempre procura demonstrar quando estamos com a Seleção. E, aí sim, seguirmos rumo para o Japão”, exaltou Marta.

“Estamos bastante empolgadas, a gente não via a hora de chegar aqui e, finalmente, estamos aqui! Também não víamos a hora de estarmos juntas com as meninas e treinarmos com a equipe. Por isso, estamos muito empolgadas”, completou Debinha.

A dupla participa do primeiro treino com grupo já nesta terça-feira (6/7), no Nike World Headquarters, em Portland.

A Seleção Feminina ficará concentrada na cidade norte-americana até o próximo dia 15, quando segue para a aclimatação em Sendai, no Japão.

A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos será no dia 21 diante da China, em Miyagi.Olímpica