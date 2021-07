Com novas máquinas, Deracre inicia ações em ramal de Sena que dá acesso a moradores do Macauã

As máquinas enviadas para Sena Madureira pelo Governo do Estado já se encontram trabalhando nos ramais para facilitar o acesso dos produtores. Uma frente se serviço está no ramal do Narcelio que viabiliza o tráfego para várias comunidade do Rio Macauã.

Nas primeiras horas desta quarta-feira (21), o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena e Zenil Chaves, coordenador de ramais, se deslocaram para o ramal em destaque para acompanhar o andamento das ações.

Além do ramal principal também estão sendo abertas as variantes, conhecidas como galhos. “A determinação do governador Gladson Cameli é atender os nossos produtores da melhor maneira possível. Não iremos medir esforços para reabrir e melhorar o maior número de ramais possível”, destacou João Pereira.

A prioridade no momento é atender os moradores que não estão tendo acesso nem pelos rios e nem via terrestre. É o caso dos ribeirinhos do Macauã.

De agora em diante, as ações serão cada vez mais intensificadas.