Com queda de 78%, AC faz parte de lista com 13 estados onde casos de Covid-19 estão caindo

O Acre registrou uma queda de 78% nas mortes e casos de Covid-19, levando em consideração variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Os dados são de um levantamento do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, compilados pelo G1.

O estado faz parte do grupo de 13 estados (mais Distrito Federal) onde os indicadores estão caindo. Roraima é o único estado brasileiro com indicador vermelho – em alta, com +42%, e o restante dos estados, um total de 12, estão em estabilidade.

Trata-se da maior baixa em todo o país. Na contramão, Roraima subiu 42% e o território mais estável é Goiás, que não apresentou nenhuma variação no período levado em consideração.