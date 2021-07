Com Savarino artilheiro, Atlético-MG vence Flamengo no Brasileiro

O Atlético-MG recebeu o Flamengo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (7) e venceu por 2 a 0 para ficar na 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Já para o Rubro-Negro o revés na 10ª rodada valeu a 11ª posição com 12 pontos.

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! O ATLÉTICO VENCE O FLAMENGO POR 2 A 1, CONQUISTA MAIS TRÊS PONTOS NO @BRASILEIRAO, E SEGUE BRIGANDO NA PARTE DE CIMA DA TABELA! ⚽️ @QSavarino10 marcou os gols atleticanos.#VamoGalo #CAMxFLA 🏴🏳️ pic.twitter.com/x7hUkloORT — Atlético 😷 (@Atletico) July 7, 2021

Mesmo com um primeiro tempo movimentado, no qual cada equipe finalizou em seis oportunidades, o placar foi aberto apenas na etapa final.

Logo aos cinco minutos o lateral Mariano mandou para Zaracho, que, de primeira, entregou para Hulk, que achou na área Savarino, que bateu firme para superar o goleiro Diego Alves e marcar um belo gol.

E o Rubro-Negro nem teve tempo de se recuperar, porque, dois minutos depois, Mariano recebeu na direita, ganhou de Filipe Luis na velocidade e cruzou para Savarino, que ganhou na velocidade de Willian Arão para voltar a marcar.

A partir daí o Rubro-Nego passou a pressionar e, de tanto tentar, conseguiu descontar aos 42 minutos, quando Willian Arão marcou de cabeça após cobrança de escanteio do lateral Renê.

O Atlético-MG volta a entrar em campo no próximo sábado (10), quando mede forças com o América-MG no estádio Independência. Um dia depois o Flamengo recebe a Chapecoense no Maracanã.